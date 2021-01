Mais 111 mortes e 9.478 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Paulo Spranger /Global Imagens

Estão confirmadas 7 701 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 111 do que no último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS).

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 476.187, mais 9.478 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 3.468 casos ativos.

Estão internados 3.555 doentes (mais 104 nas últimas 24 horas), dos quais 540 estão nos cuidados intensivos (mais quatro do que no anterior balanço).

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA DGS NA ÍNTEGRA

Até ao momento, 366.080 pessoas conseguiram recuperar, das quais 5 899 nas últimas 24 horas.

Há 113 526 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, mais 4 365 do que no balanço anterior.

A maior parte dos novos casos situa-se na região Norte (3.377), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 3.009 novos casos, o Centro (2.074), Alentejo (582), Algarve (326), Açores (67) e Madeira (43).



Das 111 mortes contabilizadas desde sexta-feira, 44 aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 29 no Norte, 25 no Centro, 11 no Alentejo e duas no Algarve.

Desde o início da epidemia de covid-19 em Portugal morreram 4.014 homens e 3.687 mulheres com a doença, a maior parte com idades acima dos 80 anos.

A maior incidência de casos verifica-se entre os 20 e os 59 anos. Foram diagnosticados com infeção pelo novo coronavírus 261.901 mulheres e 214.122 homens.

