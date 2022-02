Mais 11.636 infeções e 19 mortes por Covid em Portugal

O número de casos de Covid-19 continua a aumentar em Portugal © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal registou 11.636 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e mais 19 mortes associadas à Covid-19, indicou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há menos 86 pessoas internadas em enfermarias, de um total de 1560, e estão 106 pessoas em unidades de cuidados intensivos, mais cinco do que na quarta-feira.

O boletim epidemiológico desta quinta-feira mostra um aumento do número de casos ativos. Existem agora 468.534 infeções ativas em Portugal, mais 2026 do que no dia anterior. Recuperaram da doença 9591 pessoas nas últimas 24 horas. Estão ainda 448.694 contactos em vigilância, menos 10.640.

O índice de transmissibilidade está nos 0,72 e a incidência é de 2533,7 casos de infeção por 100 mil habitantes.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo (3637), do Centro (2574) e do Norte (2490) foram as regiões em que se registaram mais infeções. Abaixo dos mil casos diários ficaram os Açores (859), o Alentejo (775), o Algarve (739) e a Madeira (562).

Em Lisboa e Vale do Tejo morreram seis pessoas, no Norte cinco pessoas, no Algarve quatro pessoas, no Centro três pessoas e na Madeira uma pessoa.

