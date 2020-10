Portugal volta a registar o segundo pior dia em número de novos casos de Covid-19

© AFP

Portugal registou esta sexta-feira o segundo pior dia em número de novos casos de Covid-19 desde que a pandemia chegou a território nacional, no início de março, depois de ultrapassar os números de novos contágios desta quinta-feira. Na quinta-feira, foi ultrapassada a marca dos mil contágios, com 1278 novas infeções. Essa marca só tinha sido atingida duas vezes: com 1516, a 10 de abril, e 1035, a 31 de março.

Estão confirmadas 2062 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 12 do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 83.928, mais 1394 do que nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 29.702 casos ativos.

Até ao momento, 52.164 pessoas infetadas pelo novo coronavírus conseguiram recuperar da doença, das quais 647 nas últimas 24 horas.

Há ainda 47.721 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

