Mais 12 mortes e 2948 casos de Covid em Portugal. Rt sobe e incidência desce

Portugal regista esta quarta-feira mais 12 mortes e 2948 casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico. O número de internados caiu em 44, para 785, e há menos cinco pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que registou mais mortes, com quatro, seguida do Norte e Alentejo, ambas com três, e do Algarve, com duas.

Há, esta quarta-feira, mais 675 casos ativos de Covid-19, num total de 43.919, e mais 2.261 casos de recuperação. O número de contactos em vigilância caiu em 2057 para 58.114.

O Rt nacional e continental situa-se agora em 0,94 (anteriormente estava em 0,93). Já a incidência nacional está em 326,5 casos por cem mil habitantes (sendo que o valor anterior era de 336,1).

