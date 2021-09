Mais 12 mortes e 663 novos casos de Covid em Portugal. Rt e incidência descem

Porto © Adelino Meireles/Global Imagens

Portugal regista, nesta segunda-feira, 12 mortes e 663 novos casos de infeção por Covid-19. Estão já confirmadas 17.810 mortes devido à Covid-19 e um total de 1.047.710 pessoas infetadas pelo coronavírus, desde o início da pandemia, no país.

O Rt nacional desceu de 0,96 para 0,92. No caso do continente, está, agora, em 0,93. Já a incidência situa-se em 276 casos por cem mil habitantes, sendo que anteriormente estava em 295,5. Se olharmos apenas para o território continental, o valor é mais alto: 283,8 casos por cem mil habitantes.

Há, neste momento, 41.965 casos ativos. Lisboa e Vale do Tejo (LVT) conta com 185 das novas infeções. Já na região Norte há mais 254 novos casos. Em conjunto, concentram 66,2% do total das novas infeções.

Das 12 mortes, seis ocorreram em LVT, três no Norte, duas no Centro e uma no Algarve.

Até ao momento, 987.935 pessoas conseguiram recuperar, das quais 1109 nas últimas 24 horas.

Há ainda 41.697 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 682 pessoas internadas (mais 17 do que nas últimas 24 horas), 140 das quais em cuidados intensivos (mais duas do que no último registo).

