Mais 13 mortes e 1908 casos de Covid em Portugal. Internamentos descem

Portugal regista nesta terça-feira mais 13 mortes atribuídas à Covid-19, e 1908 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Estão confirmadas 17.743 mortes devido à Covid-19 em Portugal. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.037.927.

As mortes das últimas 24 horas foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo (7), no Algarve (3), Norte (2), e Açores (1).

A região com maior número de novos casos é o Norte, com 744, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 619. Seguem-se o Centro (292), Algarve (141), Alentejo (82), Madeira (21) e Açores (9).

Há menos 28 doentes Covid internados em relação a segunda-feira, num total de 677, e menos 13 pessoas em unidades de cuidados intensivos (136).

O número de casos ativos caiu esta terça-feira em 1494, para um total de 44.087 e há mais 3389 casos de recuperação. Há também menos 397 contactos em vigilância.

