Mais 13 mortes e 4376 casos de Covid-19 em Portugal. Incidência dispara

Estão confirmadas 17.232 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 13 do que no último boletim epidemiológico. Trata-se do número de mortes mais alto desde 22 de março, quando morreram 16 pessoas.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 17.232, mais 4376 nas últimas 24 horas, sendo este o número diário mais alto desde fevereiro. Desde o dia 10 de fevereiro, quando se registaram 4387 novos casos, que o número diário de novas infeções não era tão alto.

Há, neste momento, 52.147 casos ativos. O RT situa-se agora em 1,09, descendo uma centésima face ao último boletim epidemiológico.

Já a incidência nacional aumentou, de 391,0 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes, para 409,0 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes.

Matriz de risco a 21 de julho

A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 (1744) regista-se esta quarta-feira na região de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto no Norte há mais 1592 pessoas contagiadas.

Nas últimas 24 horas recuperaram 2703 pessoas.

Houve um aumento de internamentos, passando a haver 867 camas ocupadas devido à Covid-19 (mais 13 desde terça-feira). Há agora 171 pessoas em cuidados intensivos, o que significa que houve seis altas nas UCI.

