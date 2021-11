Mais 13 mortos e 1635 novos casos de Covid em Portugal. Incidência sobe e Rt desce

Porto, © Rui Oliveira/Global Imagens

Estão confirmadas 18 430 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 13 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 144 342, mais 1635 nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira, estão agora internadas 809 pessoas (mais 45 do que no domingo), das quais 111 em cuidados intensivos (mais sete do que no domingo).

A incidência de infeções por Covid-19 em Portugal atingiu uma taxa acumulada nos últimos 14 dias de 325,9 casos por 100.000 habitantes, segundo dados oficiais divulgados esta segunda-feira.

Quanto ao índice de transmissibilidade (Rt), o relatório dá conta de uma tendência decrescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2 a nível nacional, que é agora de 1,17.

Das 13 mortes, quatro ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na Região Autónoma da Madeira, duas no Centro, duas no Algarve, uma no Norte e outra nos Açores.

A maior parte dos novos casos (575) foi diagnosticada na zona Norte, seguindo-se Lisboa e vale do Tejo (490 casos) e zona Centro (284).

Há agora 54 368 casos ativos de Covid-19 (mais 651 face ao total de sábado) e recuperaram 971 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperações para 1 071 544.

Em relação a domingo, as autoridades de saúde têm mais 1220 contactos em vigilância, totalizando 61 850.

