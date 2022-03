Mais 13.747 novas infeções e 21 mortes por Covid. Rt sobe e incidência desce

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal registou 13.747 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e mais 21 óbitos associados à Covid-19, indicou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O índice de transmissibilidade (Rt) nacional do coronavírus SARS-CoV-2 registou um ligeiro aumento, de 0,76 para 0,78, e a incidência de infeções voltou a baixar, estando agora nos 1512,7 casos por 100 mil habitantes.

Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS estão internadas 1267 pessoas, menos 33 do que na quinta-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos se mantêm 84 doentes.

O número de casos ativos subiu esta sexta-feira para 481.321, mais 7302 do que na quinta-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 6424 pessoas, para um total de 2.805.955 desde o início da pandemia.

Das 21 mortes, oito aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, sete no Norte, quatro no Centro, uma no Alentejo e uma na Madeira.