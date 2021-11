Mais 14 mortes e 2560 casos de Covid em Portugal

O número de casos de Covid-19 continua a aumentar em Portugal © Pedro Rocha / Global Imagens

Por Cátia Carmo 23 Novembro, 2021 • 15:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 18 353 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 14 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 126 318, mais 2560 nas últimas 24 horas.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, estão agora internadas 649 pessoas, mais 21 do que na segunda-feira, das quais 93 em unidades de cuidados intensivos.

As 14 mortes registaram-se no Centro (quatro), em Lisboa e Vale do Tejo (quatro), no Norte (duas), na Madeira (duas), no Alentejo (uma) e no Algarve (uma).

O coronavírus já infetou em Portugal 522 425 homens e 603 116 mulheres, de acordo com os dados da DGS, segundo os quais há 777 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática. Entre as 18 353 vítimas mortais registadas desde o início da pandemia, estão 9609 homens e 8744 mulheres.

LEIA TUDO SOBRE A COVID-19 AQUI