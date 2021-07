Mais 14 mortes e 2595 novos casos de Covid em Portugal. Rt e incidência descem

© Pedro Correia/Global Imagens

Estão confirmadas mais 14 mortes devido à Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 966 041 , mais 2595 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 50 811 casos ativos.

A taxa de incidência nacional de infeções pelo vírus SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias está nos 419,2 casos. No continente, este indicador está nos 439,3 de infeção por SARS CoV 2 por 100 mil habitantes.

Quanto ao Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus - desceu esta sexta-feira para 0,98 a nível nacional, mantendo a tendência descendente, quando na segunda-feira estava nos 1,04.

No continente o Rt desceu também dos 1,04 para os 0,98.

Houve uma diminuição nos internamentos em enfermaria e em unidades de cuidados intensivos, segundo os dados oficiais. Estão esta sexta-feira internadas 924 pessoas em enfermaria com Covid-19, menos 30 em relação a quinta-feira. Em cuidados intensivos estão 199, menos nove nas últimas 24 horas.

A área do Norte com 950 casos e a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 913, têm a maioria das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As 14 mortes ocorreram na região Norte (5), na região de Lisboa e Vale do Tejo (4), na região do Algarve (2), no Alentejo (2) e na região Centro (1).

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há menos 750 casos ativos, totalizando 50 811 e que 3331 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 897 886 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17 344 pessoas. As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas menos 410 pessoas, totalizando 78 737.

A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 913 novas infeções, contabiliza até agora 377 697 casos e 17 344 mortos.

Na região Norte foram registadas esta sexta-feira 950 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 374 443 casos de infeção e 5422 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 289 casos, acumulando-se 129 566 infeções e 3042 mortos. No Alentejo foram assinalados mais 130 casos, totalizando 33 673 infeções e 982 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim desta sexta-feira revela que foram registados 234 novos casos, acumulando-se 32 638 infeções e 389 mortos.

