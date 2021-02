Mais 149 mortes e 2854 novos casos de Covid-19. Portugal ultrapassa 15 mil óbitos

© Estela Silva/Lusa

Por Carolina Quaresma 12 Fevereiro, 2021 • 14:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista esta sexta-feira mais 149 mortes e mais 2854 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de quinta-feira. Com mais 149 óbitos, Portugal ultrapassa os 15 mil mortos pela doença.

Em Lisboa e Vale do Tejo há 1366 novos casos. Na região Norte são mais 720 as pessoas infetadas. Na Madeira, verifica-se mais uma morte.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO NA ÍNTEGRA

Os internamentos em enfermarias continuam a descer. Há registo de menos 340 pessoas em enfermaria. Por outro lado, nas unidades de cuidados intensivos estão 846 pessoas, mais 10 nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico desta sexta-feira dá também conta da recuperação de mais 7617 pessoas no país. Há no total 149.651 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 113.450 casos ativos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19