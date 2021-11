Internamentos aumentam. Mais 15 mortes e 1483 casos de Covid registados em Portugal

Porto © Leonel de Castro/Global Imagens

Estão confirmadas 18.257 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 15 do que no último boletim epidemiológico. Trata-se do registo diário mais elevado desde o fim de agosto. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.107.488, mais 1483 nas últimas 24 horas.

De sábado para domingo foram detetados mais 1006 casos ativos, elevando o total para 37.931. Há ainda a assinalar mais 387 contactos em vigilância, que já somaram as 32.005 ocorrências.

Foram dadas como recuperadas 462 pessoas, perfazendo um total de 1.051.300 recuperações.

As mortes registadas neste domingo distribuem-se da seguinte forma pelo território nacional: quatro no Norte, sete na região Centro, duas em Lisboa e Vale do Tejo e outras duas no Algarve.

Devido à Covid-19, estão agora internadas 465 pessoas, mais 41 do que no sábado, das quais 75 em unidades de cuidados intensivos, mais seis nas últimas 24 horas.

