Mais 15 mortes e 2314 novos casos de Covid em Portugal. Rt desce e incidência sobe

Estão confirmadas 18.673 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 15 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.196.602, mais 2314 nas últimas 24 horas.

O Rt nacional desceu de 1,11 para 1,09. No continente, o índice de transmissibilidade também se situa em 1,09. Já a incidência, a nível nacional, aumentou de 457,7 casos por cem mil habitantes para 485,3. Se olharmos apenas para o continente, a valor é mais alto: 490,3 casos por cem mil habitantes.

Há, neste momento, 68.538 casos ativos.

Até ao momento, 1.109.391 pessoas conseguiram recuperar, das quais 1878 nas últimas 24 horas.

Há ainda 90.759 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 994 pessoas internadas (mais 30 do que nas últimas 24 horas), 144 das quais em cuidados intensivos (mais uma do que no último registo).

