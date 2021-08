Mais 15 mortes e 2552 novos casos de Covid em Portugal

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Portugal regista esta quinta-feira mais 15 mortes e 2552 casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico.

Estão confirmadas 17.689 mortes devido à Covid-19 em Portugal. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.028.421. Há, neste momento, 45.408 casos ativos.

Lisboa e Vale do Tejo regista 819 novos casos e a região Norte mais 899. No total, ambas contabilizam 67,3% do total de novas infeções.

Das 15 mortes, sete ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, três na região Centro e duas no Algarve. Relativamente às idades das vítimas, 10 tinham mais de 80 anos, dois entre os 70 e os 79, um entre os 60 e os 69 e dois entre os 50 e os 59 anos.

Até ao momento, 965.324 pessoas conseguiram recuperar, das quais 2119 nas últimas 24 horas.

Há ainda 46.610 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 670 pessoas internadas (menos 18 do que nas últimas 24 horas), 150 das quais em cuidados intensivos (mais seis do que no último registo).

