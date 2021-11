Mais 15 mortes e 3150 casos de Covid em Portugal. Internados em UCI diminuem

© André Rolo/Global Imagens

Estão confirmadas 18.385 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 15 do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.133.241, mais 3150 nas últimas 24 horas.

O número de doentes Covid internados nas enfermarias portuguesas cresceu em dez, para 691, mas há menos duas pessoas em unidades de Cuidados Intensivos, num total de 103.

Das 15 mortes registadas hoje, seis aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, três no Centro, uma no Algarve e outra na Madeira. LVT é também a região com mais novos casos.

O número de casos ativos da doença em Portugal é esta quinta-feira de 49.525 - mais 1493 - e há mais 1642 casos de recuperação. O número de contactos em vigilância cresceu em 3109.

O Rt nacional é de 1,20 e a incidência é de 251,1 casos de infeção por 100 mil habitantes.

