Mais 15.068 novas infeções e 32 mortes por Covid em Portugal

Estão confirmadas 21.248 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 32 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 3 352 874, mais 15.068 nas últimas 24 horas.

Há agora 1 225 pessoas internadas (menos 25 do que nas últimas 24 horas), 78 das quais em cuidados intensivos (menos três do que no último registo).

O índice de transmissibilidade (Rt) nacional do coronavírus SARS-CoV-2 situa-se em 0,84 e a incidência de infeções é de 1398,1 casos por 100 mil habitantes.

Até ao momento, 2.856.458 pessoas conseguiram recuperar do vírus e 12 649 das quais nas últimas 24 horas.

