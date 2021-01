Registado novo máximo de mortes em Portugal: 159 nas últimas 24 horas

© José Coelho/Lusa

Estão confirmadas 8.543 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 159 do que no último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS), um novo máximo diário desde o início da pandemia.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 528.469, mais 10.663 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 4 046 casos ativos.

Segundo os dados da DGS, 71% dos novos casos registados esta sextafeira estão nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte.

Estão internados 4.560 doentes (mais 192 nas últimas 24 horas), dos quais 622 estão nos cuidados intensivos (mais 11 do que no anterior balanço).

Até ao momento, 394.065 pessoas conseguiram recuperar, das quais 6.458 nas últimas 24 horas.

Há ainda 142.740 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, mais 3.748 do que no balanço anterior.

Relativamente às 159 mortes registadas nas últimas 24 horas, 65 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 35 na região Norte, 34 na região Centro, 15 no Alentejo e 10 na região do Algarve.

Ainda segundo o boletim da DGS, na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 4.280 novas infeções, contabilizando-se até agora 175.898 casos e 3.046 mortes.

A região Norte registou 3.295 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região Norte já registou 248.965 casos de infeção e 3.639 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 2.041 casos, acumulando-se 69.353 infeções e 1.332 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 577 casos, totalizando 17.302 infeções e 371 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 328 novos casos, somando 11.710 infeções e 111 mortos.

A Madeira registou 93 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.410 infeções e 22 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 49 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.831 infeções e 22 mortos.

