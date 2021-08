Mais 17 mortes e 2232 novos casos de Covid em Portugal. Internamentos descem

© Maria João Gala /Global Imagens

Por TSF 10 Agosto, 2021 • 13:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista esta terça-feira mais 17 mortes e 2232 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico.

O número de internados nas enfermarias portuguesas caiu em 28, para 829. Nas unidades de cuidados intensivos há, esta terça-feira, menos três pessoas, num total de 186.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 3705 pessoas e há menos 2244 contactos em vigilância.

Das 17 mortes registas, a maior parte (76%) ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo (13), seguida do Norte e do Algarve, ambas com duas.

A região com maior número de casos confirmados é o Norte (794), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (747), Centro (307), Algarve (207), Alentejo (85), Açores (63) e Madeira (29).

Por ser terça-feira, não há é atualizado o valor do R(t), que é de 0,93, nem da taxa de incidência, situada nos 336,1 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19