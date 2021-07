Mais 17 mortes e 2590 novos casos de Covid em Portugal. Há menos 29 internados

© Hotli Simanjuntak/EPA

Por TSF 31 Julho, 2021 • 14:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas mais 17 mortes devido à Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 968.631, mais 2590 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 49.256 casos ativos.

O número de internados cai, este sábado, em 29, para 895 pessoas nas enfermarias portuguesas. Nas Unidades de Cuidados Intensivos também se regista uma diminuição de quatro pessoas: são agora 195.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 959 casos e a região Norte com 923 têm 72,6% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As 17 mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (10), na região Norte (4), na região Centro (1) e na região do Alentejo (2).

A taxa de incidência nacional de infeções pelo vírus SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias está nos 419,2 casos. No continente, este indicador regista nos 439,3 casos de infeção por SARS-CoV- por 100 mil habitantes.

Quanto ao Rt, é de 0,98 a nível nacional, o mesmo valor que se regista no continente.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19