Mais 17 mortes e 3773 novos casos de Covid em Portugal. Rt e incidência sobem

Por Carolina Quaresma 24 Novembro, 2021 • 14:16

Estão confirmadas 18.370 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 17 do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.130.091, mais 3773 nas últimas 24 horas. Tal como a ministra da Saúde já tinha admitido, esta quarta-feira foi ultrapassada a barreira das três mil novas infeções. Algo que já não acontecia desde 25 de agosto.

"Temos uma pandemia que continua a crescer. Hoje são mais de três mil os novos casos de infeção, como brevemente será conhecido", declarou Marta Temido esta manhã.

O número de novos casos de registado esta quarta-feira é o valor mais elevado desde 28 de julho, quando se verificaram 3452.

O Rt nacional subiu de 1,19 para 1,20. Já a incidência, a nível nacional, aumentou de 228,9 casos por cem mil habitantes para 251,1. No território continental, o valor é ligeiramente mais alto: 251,3.

Há, neste momento, 48.032 casos ativos.

Até ao momento, 1.063.689 pessoas conseguiram recuperar, das quais 1494 nas últimas 24 horas.

Há ainda 49.654 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 681 pessoas internadas (mais 32 do que nas últimas 24 horas), 105 das quais em cuidados intensivos (mais 12 do que no último registo).

