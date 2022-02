Mais 17.019 casos e 36 mortes por Covid nas últimas 24 horas em Portugal

© Patrícia de Melo Moreira/AFP (arquivo)

Portugal registou 17.019 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 2.932.990 contágios desde o início da pandemia. Há ainda a assinalar mais 36 mortes associadas à Covid-19, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Já morreram 20.258 pessoas em Portugal devido à doença.

O índice de transmissibilidade (Rt​​) baixou de 1,05 para 0,97 e a incidência, que era de 7163,7 casos por cem mil habitantes, está agora em 6901,0.

Há mais 49 pessoas internadas em enfermarias, num total de 2560. Estão ainda 178 pessoas em unidades de cuidados intensivos, menos duas do que no último relatório.

Em 24 horas recuperaram da doença 37.646 pessoas e o número de casos ativos também baixou para 608.147, menos 20.633. Há 665.534 contactos em vigilância, mais 1092 em 24 horas.

A região do país em que foram diagnosticadas mais novas infeções foi o Norte (7608), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (4326), do Centro (2269), dos Açores (1077), do Algarve (770), do Alentejo (564) e da Madeira (405).

Das 36 mortes em 24 horas, onze aconteceram no Norte, onze em Lisboa e Vale do Tejo, dez no Centro e quatro no Alentejo. Algarve, Açores e Madeira não registaram qualquer morte por Covid-19.

