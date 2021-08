Mais 1782 casos de Covid-19 e dez mortes em Portugal

Porto © Igor Martins/Global Imagens

Por TSF e Lusa 29 Agosto, 2021 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista neste domingo mais dez mortes atribuídas à Covid-19, e 1782 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Estão confirmadas 17.721 mortes devido à Covid-19 em Portugal. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1034 947.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O dia fica marcado pelo aumento dos internamentos e 1070 casos de recuperação registados.

A maior parte dos novos casos (722) foi diagnosticada na região Norte, 506 em Lisboa e Vale do Tejo e 265 no Centro. Dos óbitos, cinco registaram-se na região Centro, três no Norte e dois na região de Lisboa e Vale do Tejo.

As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas menos 764 contactos, totalizando 45.959.

Por idades, a maior parte dos novos casos (433) verifica-se em pessoas com idades entre 20 e 29 anos, seguindo-se 346 contágios entre os 10 e 19 anos, 241 entre 30 e 39 anos, 225 entre 40 e 49 anos, 182 entre 50 e 59 anos, 132 com idades até nove anos, 107 entre os 60 e 69 anos, 67 entre os 70 e 79 anos e 49 casos em pessoas com 80 anos ou mais.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza até agora 401.952 casos e 7578 mortos. Na região Norte houve 398.408 casos de infeção e 5505 mortes desde o início da pandemia. Na região Centro acumulam-se 137.914 infeções e 3091 mortos. No Alentejo foram assinalados mais 91 casos, totalizando 37.102 infeções e 1005 mortos desde o início da pandemia. Na região do Algarve o boletim regista 172 novos casos, acumulando-se 39.373 infeções e 430 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 18 novos casos, somando 11.674 infeções e 72 mortes devido à Covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm este domingo oito novos casos, contabilizando 8524 casos e 40 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 556.944 mulheres e 477.261 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 741 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.492.854 mortes em todo o mundo, entre mais de 215,87 milhões de infeções pelo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19