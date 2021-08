Mais 18 mortes e 1094 novos casos de Covid em Portugal. Rt sobe para 0,93

© Artur Machado / Global Imagens

Estão confirmadas 17.485 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 18 do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 988.061, mais 1094 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 44.734 casos ativos. O Rt situa-se agora em 0,93.

Há agora 857 pessoas internadas com Covid-19 nas enfermarias portuguesas, um aumento de oito, e mais cinco nos cuidados intensivos.

Das 18 mortes registadas no último dia, 11 (61%) ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, seguida de quatro óbitos no Norte, dois no Alentejo e um no Algarve.

Já o maior número de novos casos foi registado no Norte, com 393, seguido de Lisboa e Vale do Tejo (374), Algarve (157), Centro (87), Madeira (34), Açores (28) e Alentejo (21).

O número de casos ativos caiu em 199, para 44.734. Também o número de contactos em vigilância desceu em 1580, para um total de 62.415.

Esta segunda-feira há também registo de mais 1275 casos de recuperação da doença, num total de 925.842.

A taxa de incidência nacional é agora de 336,1 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes e de 341,4 casos a nível continental, o que representa uma descida de ambos os indicadores face à última atualização.

O Rt a nível nacional e continental é de 0,93, uma ligeira subida face aos 0,92 da atualização de sexta-feira.

