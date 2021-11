Portugal regista o número mais elevado de mortes por Covid desde 9 de agosto

O número de casos de Covid continua a aumentar em Portugal © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Estão confirmadas 18 339 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 18 do que no último boletim epidemiológico. É o número mais elevado de óbitos desde 9 de agosto. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 123 758, mais 1475 nas últimas 24 horas.

O Rt nacional subiu de 1,17 para 1,19. Já a incidência, a nível nacional, aumentou de 191,2 casos por cem mil habitantes para 228,9.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira, estão agora internadas 628 pessoas, mais 31 do que no sábado, das quais 93 em unidades de cuidados intensivos, mais quatro do que nas últimas 24 horas.

As 18 mortes registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (oito), no Centro (quatro), no Norte (duas), no Algarve (duas) e Madeira (duas).

Os óbitos ocorreram nas faixas etárias entre os 40 e 49 anos (uma), entre os 50 e os 69 anos (três), entre os 60 e 69 anos (uma), entre os 70 e 79 anos (duas) e entre os idosos com mais de 80 anos (11), indica a DGS.

O coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 1 123 758 pessoas - 521 164 homens e 601 822 mulheres -, de acordo com os dados da DGS, segundo os quais há 772 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Entre as 18 339 vítimas mortais registadas desde o início da pandemia, estão 9.602 homens e 8.737 mulheres.

