Mais 18 mortes e 2377 casos de Covid-19 em Portugal. Internamentos descem

Porto © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por TSF 06 Agosto, 2021 • 14:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 17.440 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 18 do que no último boletim epidemiológico. A grande maioria dos óbitos registou-se em Lisboa e Vale do Tejo (12), seguida do Algarve (4), Norte (1) e Centro (1).

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 982.364, mais 2377 nas últimas 24 horas. A região de Lisboa e Vale do Tejo conta com 42% (1004) novos casos, seguida do Norte, com 659 novos casos, do Centro (267), do Sul (245), do Alentejo (129), dos Açores (42) e da Madeira (31).

Registam-se também mais 2911 casos de recuperação e há agora menos 552 casos ativos. O número de contactos em vigilância caiu também em 1428.

O Rt a nível nacional e continental mantém-se em 0,92. Já a incidência desce para 362,7 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Há, esta sexta-feira, menos 32 pessoas internadas, num total de 866. Nos cuidados intensivos há também menos dois doentes, que são agora 194.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO NA ÍNTEGRA

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19