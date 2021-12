Mais 19 mortes e 5373 novos casos de Covid em Portugal

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Estão confirmadas 18.645 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 19 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.190.409, mais 5373 nas últimas 24 horas.

Dos 19 óbitos registados, sete aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo e outros sete no Norte, três no Algarve, um no Centro e outro na Madeira.

Há, este sábado, mais 1149 casos ativos da doença e 4205 casos de recuperação, além de mais 2367 contactos em vigilância.

O Rt nacional mantém em 1,11 e a incidência da doença em Portugal é de 457,7 casos por 100 mil habitantes.

