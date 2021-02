Mais 196 mortes e 2505 novos casos de Covid-19 em Portugal

Hospital Santa Maria © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Estão confirmadas 196 novas mortes e 2505 novos casos de contágio devido à Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS).

Em Lisboa e Vale do Tejo há 1760 novos casos. Na região Norte são mais 379 as pessoas infetadas. Na Madeira, registam-se, nas últimas 24 horas, mais três mortes por Covid-19.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO.

Registam-se agora 14.354 mortes devido à Covid-19 no total, em Portugal, mais 196 do que no boletim epidemiológico de domingo.

Há também registo de mais 96 internamentos, o que eleva o total de pessoas internadas para 6344. Nas unidades de cuidados intensivos estão 877 pessoas, mais 12 nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico desta segunda-feira dá também conta da recuperação de mais 6755 pessoas no país. Há no total 180.905 contactos em vigilância, menos 6535 nas últimas 24 horas.

Na totalidade, há em Portugal 140.644 casos ativos da doença.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.