Mais 1982 casos e dez mortes devido à Covid-19 em Portugal

Estão confirmadas 17.467 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais dez do que no último boletim epidemiológico. Desses dez óbitos, seis são relativos a Lisboa e Vale do Tejo, três à região Centro e uma ao Norte do país.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 986.967, mais 1982 nas últimas 24 horas.

Há ainda a assinalar mais 915 casos ativos desde sábado, elevando o total para 44.933. O total de contactos em vigilância é de 63.995, com o acréscimo de 56 nas últimas 24 horas.

Foram ainda registados 1057 casos de recuperação. Em Portugal, desde o início da doença, 924.567 pessoas já venceram a infeção com o SARS-CoV-2.

A maioria dos novos casos de infeção confirmada registou-se nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (742) e do Norte (651).

Do total de casos confirmados desde o início da pandemia, 453.620 casos são homens e 532.675 são mulheres, havendo ainda 671 casos com género por determinar por esta não ser uma informação comunicada de forma automática, estando esses casos sob investigação.

As faixas etárias entre os 20 e os 59 anos são as mais representativas no total de infeções confirmadas.

Quanto ao total de óbitos, 9167 dizem respeito a homens e 8300 a mulheres, maioritariamente na faixa etária acima dos 80 anos.

A pandemia de Covid-19 fez pelo menos 4.287.427 mortos em todo o mundo, entre mais de 202,2 milhões de casos de infeção pelo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o último balanço da France-Presse com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

