Mais 20 mortos e 20.212 novos casos de Covid em Portugal. Incidência sobe e Rt desce

Estão confirmadas mais 20 mortes devido à Covid-19 em Portugal, num total de 19.133, de acordo com o último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença é agora de mais 20.212 e há registo de 1.660.058 casos desde o início da pandemia em Portugal.

A incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 subiu para 3204,4 casos por 100 mil habitantes em Portugal, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) desceu para 1,24, anunciou esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde.

Segundo o relatório da situação epidemiológica da DGS, estão agora 1588 doentes internados em enfermaria e 161 em Unidades de Cuidados Intensivos.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 279.652, mais 5691 do que no domingo, e recuperaram da doença 14.501 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.361.273.

Das 20 mortes, dez ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Centro, duas no Alentejo, uma na região Norte, outra no Algarve, e uma na Madeira.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo soma o maior número de casos confirmados de Covid-19 (660.167), com 8349 novos casos nas últimas 24 horas, seguindo-se o Norte com 602.742 (mais 7744), o Centro com 225.805 (mais 1614), o Algarve com 66.556 (mais 652) e o Alentejo com 56.546 (mais 452).

Nas regiões autónomas, a Madeira contabiliza 33.154, dos quais 1185 surgiram nas últimas 24 horas, e os Açores 15.088 (mais 216).

