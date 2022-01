Mais 21 mortes e 23290 novos casos de Covid em Portugal

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal regista, este sábado, mais 21 mortes associadas à Covid-19 e 23.290 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo os dados oficiais, o país regista agora um total de 18.976 mortes e 1.412.936 casos de Covid-19, desde o início da pandemia.

Há agora 1023 pessoas internadas (menos uma do que nas últimas 24 horas), 142 das quais em cuidados intensivos (menos três do que no último registo).

A incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 é de 1182,7 e o índice de transmissibilidade (Rt) está em 1,35.

Até ao momento, 1.197.737 pessoas conseguiram recuperar, das quais 5.758 nas últimas 24 horas. Há ainda 173.314 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

