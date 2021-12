Mais 21 mortes e 3417 novos casos de Covid em Portugal. Internamentos descem

© Igor Martins / Global Imagens

Por Carolina Quaresma 07 Dezembro, 2021 • 14:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 18.572 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 21 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.172.420, mais 3417 nas últimas 24 horas.

Há, neste momento, 60.584 casos ativos. Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e a região Norte ultrapassam os mil casos diários. Nas últimas 24 horas, LVT conta com 1036 novas infeções e a região Norte com 1094. Já o Centro regista 799 novos casos, o Algarve 272, o Alentejo 74, a Madeira 115 e os Açores 27.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO.

Até ao momento, 1.093.264 pessoas conseguiram recuperar, das quais 4969 nas últimas 24 horas.

Há ainda 79.538 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 936 pessoas internadas (menos 12 do que nas últimas 24 horas), 133 das quais em cuidados intensivos (menos duas do que no último registo).

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19