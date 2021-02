Mais 225 mortes e 7914 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Mário Cruz/EPA

Por TSF 04 Fevereiro, 2021 • 14:53

Portugal regista esta quinta-feira mais 225 mortes e mais 7914 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de quarta-feira. Há mais uma morte no arquipélago dos Açores e mais duas na Madeira.

Há também registo de menos 188 internamentos, para um total de 6496. Nas unidades de cuidados intensivos estão 863 pessoas, menos 14 nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico desta quinta-feira dá também conta da recuperação de mais 10.760 pessoas. Há no total 204.336 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 161.442 casos ativos da doença.

