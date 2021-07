Mais 2323 casos de Covid-19 e oito mortes em Portugal

Lisboa © Paulo Spranger/Global Imagens

Foram registadas oito mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas e 2323 casos de infeção. Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.156 pessoas devido à Covid-19 e foram registados 907.974 contágios.

Nas últimas 24 horas, 40 pessoas deram entrada nos hospitais devido à doença, perfazendo agora 672 pessoas internadas, 153 nos cuidados intensivos. Nestas unidades entraram nove pessoas desde sábado.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS, a maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1058, e o país regista este domingo um total de 45.302 casos ativos.

As oito mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, com seis, e as regiões do Algarve e do Alentejo, cada um com um óbito, elevando o número de óbitos atribuídos à pandemia para um total de 17.156, dos quais 9010 relativos a homens e 8146 a mulheres. A faixa etária em que se regista maior número de mortos é a de maiores de 80 anos, seguida dos 70-79.

Desses oito óbitos anunciados este domingo, três enquadram-se na faixa etária entre os 60 e 69 anos, dois na faixa etária dos 70-79, enquanto os restantes três estão no grupo de mais de 80 anos.

O número de contactos em vigilância está nos 73.762, na sequência de 1127 pessoas terem passado, nas últimas 24 horas, a integrar este grupo.

Portugal regista uma taxa de incidência de infeções por cem mil habitantes de 280,5 ao nível do continente e de 271,2 a nível nacional, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus está a 1,18 a nível nacional (1,19 ao nível do continente).

