Máximo de internamentos em Cuidados Intensivos. Recuperados superam novos casos

Portugal regista esta quarta-feira mais 240 mortes e mais 9083 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de terça-feira. Os 877 doentes internados nos Cuidados Intensivos representam um novo máximo em Portugal.

A maior parte das mortes - 130 - registou-se na área de Lisboa e Vale do Tejo, seguida da região Centro, com 46, e do Norte, com 43.

O Alentejo registou 16 mortes, no Algarve houve quatro e a Madeira fecha a contagem com uma.

Nas últimas 24 horas recuperaram 11.218 pessoas, um número superior ao de novos casos, e há menos 6275 contactos em vigilância.

Esta quarta-feira há uma redução no número de internamentos - são menos 91 -, num total de 6684.

Há, no entanto, uma subida no número de pessoas internadas em Cuidados Intensivos, que são agora mais 25, num total de 877, número que representa um novo máximo absoluto durante a pandemia em Portugal.

