Mais 252 mortes e 6923 novos casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista esta segunda-feira mais 252 mortes e mais 6923 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico.

Estão confirmadas 10.721 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 252 do que no boletim epidemiológico de domingo.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 643.113, mais 6923 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 170.635 casos ativos.

Quanto aos internamentos, há 6420 pessoas internadas (mais 303 do que nas últimas 24 horas) e 767 pessoas em cuidados intensivos (mais 25 do que o registado no sábado).

Até ao momento, 461.757 pessoas conseguiram recuperar, das quais 5266 nas últimas 24 horas.

Há 212.711 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

