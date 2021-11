Portugal não registava tantos casos diários de Covid há quase três meses

© André Rolo/Global Imagens

Estão confirmadas 18.283 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais nove do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.112.682, mais 2527 nas últimas 24 horas. Não se registavam tantos casos diários da doença há quase três meses, quando a 26 de agosto a Direção-Geral da Saúde divulgou 2552 novas infeções.

O Rt nacional subiu de 1,16 para 1,17, assim como em território continental. A incidência, a nível nacional, aumentou de 156,5 casos por cem mil habitantes 173,7. Se olharmos apenas para o continente, o valor é ligeiramente mais baixo: 172,9.

Há, neste momento, 39.800 casos ativos.

Até ao momento, 1.054.599 pessoas conseguiram recuperar, das quais 990 nas últimas 24 horas.

Há ainda 36.180 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 514 pessoas internadas (mais 28 do que nas últimas 24 horas), 75 das quais em cuidados intensivos (menos cinco do que no último registo).

