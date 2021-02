Mais 260 mortes e 5540 novos casos de Covid-19 em Portugal. Menos internamentos

© Estela Silva/Lusa

Portugal regista esta terça-feira mais 260 mortes e mais 5540 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de segunda-feira. Lisboa e Vale do Tejo regista mais 2520 novos casos, enquanto a região Norte mais 1596.

Há uma descida nos registos de internamentos, tanto em enfermaria, como em cuidados intensivos. Há 6775 pessoas em enfermaria, menos 94 do que na segunda-feira, e 852 em cuidados intensivos, menos 13.

O último boletim epidemiológico dá também conta de menos 12.292 casos ativos de Covid-19 em Portugal, sendo o total, neste momento, de 166.888.

