Mais 2621 casos e 17 mortes registados em Portugal

Estão confirmadas 17.457 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 17 do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 984.985, mais 2621 nas últimas 24 horas. Há ainda a registar mais 3232 recuperados, elevando o total de recuperações em Portugal para 923.510.

Há agora 44.018 casos ativos, menos 628 desde sexta-feira. No total de contactos em vigilância (63.939) houve também um decréscimo: são agora menos 4019.

Dos óbitos assinalados, nove são referentes a Lisboa e Vale do Tejo, quatro à região Norte, dois ao Alentejo. O Centro e o Algarve registaram ambos uma morte. As regiões autónomas da Madeira e Açores não registaram qualquer óbito no último dia.

A maioria dos novos casos registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1075 infeções confirmadas nas últimas 24 horas. Segue-se a região Norte, com 878 novos casos.

Do total de 984.985 casos confirmados desde o início da pandemia em Portugal, 452.628 são homens, 531.688 são mulheres, havendo 668 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática, explica a DGS no boletim.

As faixas etárias entre os 20 e os 59 anos são as mais representativas no total de infeções confirmadas.

Quanto ao total de óbitos desde o início da pandemia, 9163 foram homens, 8294 mulheres.

Em ambos os géneros, a faixa etária acima dos 80 anos representa a grande maioria dos óbitos registados.

A pandemia de Covid-19 fez pelo menos 4.268.017 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,8 milhões de casos de infeção pelo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o último balanço da France-Press com base em dados oficiais.

