Mais 278 mortes e 13.200 novos casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista esta sexta-feira mais 278 mortes e mais 13.200 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de quinta-feira. Em Lisboa e Vale do Tejo há 7123 novos casos. Na região Norte são mais 3198 as pessoas infetadas.

Há também registo de mais 62 internamentos, o que eleva o total de pessoas internadas para 6627. Nas unidades de cuidados intensivos estão 806 pessoas, mais 24 nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico desta sexta-feira dá também conta da recuperação de mais 11.187 pessoas no país. Há também mais 2357 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

