Mais 3 mortes e 375 novos casos de Covid. Lisboa e Vale do Tejo tem 46,7% das infeções

Estão confirmadas ​​​​​​​3 novas mortes e 375 novos casos de contágio devido à Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS).

O número total de mortes pela doença é agora de 17021, enquanto o de pessoas infetadas desde o início da pandemia subiu para 845 840. Há, neste momento, 22 171 casos ativos.

A região Norte tem esta terça-feira 103 novas infeções por SARS-CoV-2 e uma morte com Covid-19, totalizando 339 459 casos de infeção e 5354 mortes, desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 175 casos, contabilizando-se até agora 319 621 e 7211 mortos atribuídos à Covid-19 e 46,7% das infeções registadas nas últimas 24 horas.

Na região Centro, além de uma morte, registaram-se mais 19 casos, acumulando-se 119 572 infeções e 3021 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 20 casos, totalizando 30 103 infeções e 971 mortos. Na região do Algarve, o boletim revela que foram registadas mais 11 infeções, acumulando-se 22 172 casos e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 21 novas infeções, contabilizando 9652 casos e 68 mortes devido à Covid-19.

Os Açores registam esta terça-feira um morto e 26 novos casos, contabilizando 5261 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Estão internados 237 doentes (menos 2 nas últimas 24 horas), dos quais 52 estão nos cuidados intensivos (menos 5 do que no anterior balanço).

Até ao momento, 806 648 pessoas conseguiram recuperar, das quais 669 nas últimas 24 horas.

Há ainda 19 851 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, mais 263 do que no balanço anterior.

