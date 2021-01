Mais 303 mortes e 9.498 novos casos de contágio em Portugal nas últimas 24 horas

© Manuel A. Lopes/Lusa

Portugal regista este domingo 858 pessoas internadas em cuidados intensivos, o maior número de sempre, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS).

Estão confirmadas 9.498 novos casos de contágio devido à Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal e 303 novas mortes, o mesmo valor máximo alcançado no passado dia 28.

O número total de mortes pela doença é agora de 12.482, enquanto o de pessoas infetadas desde início da pandemia subiu para 720.516. Há, neste momento, 1.684 casos ativos.

Estão internados 6.694 doentes (mais 150 nas últimas 24 horas), dos quais 858 estão nos cuidados intensivos (mais 15 do que no anterior balanço).

Até ao momento, 526.411 pessoas conseguiram recuperar, das quais 7.511 nas últimas 24 horas.

Há ainda 223.991 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 1.374 do que no balanço anterior.

Das 303 mortes registadas nas últimas 24 horas, metade verificaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 153 óbitos nas últimas 24 horas.

A região Centro contabilizou 77, seguindo-se a região Norte com 48, Alentejo com 16 e a região do Algarve com cinco.

Foram ainda assinaladas três mortes na região Autónoma da Madeira e uma na região Autónoma dos Açores.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 4.834 novas infeções, contabilizando-se até agora 262.037 casos e 4.835 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo tem 50,9% dos novos casos e 50,5% dos óbitos registados nas últimas 24 horas.

A região Norte registou 2.651 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 306.232 casos de infeção e 4.501 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 1.385 casos, num total de 102.535, e soma 2.201 mortos desde o início da pandemia.

No Alentejo foram assinalados hoje mais 254 casos, aumentando o número de infeções relatadas para 24.913, e um total de 667 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados 233 novos casos, somando 17.238 infeções e um total de 210 mortos.

A Madeira registou 101 novos casos, passando a contabilizar um total de 4.055 infeções e 43 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registadas 40 novas infeções nas últimas 24 horas, aumentando para um total de 3.506 casos e 25 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O SARS-CoV-2 já infetou em Portugal, pelo menos, 394.907 mulheres e 325.385 homens, referem os dados da DGS, segundo os quais há 224 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 6.489 eram homens e 5.993 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

