Mais 3062 casos de Covid e 16 mortes. Incidência aumenta

© Rui Oliveira/Global Imagens

Por TSF e Lusa 25 Agosto, 2021 • 14:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista nesta quarta-feira mais 16 mortes e 3062 casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico.

Desde março de 2020, quando começou a pandemia, registam-se 17.674 mortes e 1025.869 casos de infeção confirmados.

Aumentou a incidência nacional, para 312,8 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes, valor que se encontrava em 310,4. O R(t) nacional mantém-se em 0,98.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

A região Norte é a que regista esta quarta-feira o maior aumento de casos (1124), seguida por Lisboa e Vale do Tejo (966), Centro (478), Algarve (272) e Alentejo (154).

A área de Lisboa e Vale do Tejo, com 966 novos casos e a região Norte, com 1124, têm 68,2% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (sete), na região Norte (cinco), na região Centro (uma) no Algarve (três).

Relativamente às idades das pessoas que morreram, oito tinham mais de 80 anos, quatro entre os 70 e os 79, uma entre os 60 e os 69 e três entre os 50 e os 59 anos.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19