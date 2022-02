Mais 35 mortes e 5789 novos casos de Covid em Portugal. Rt e incidência baixam

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Estão confirmadas 20.866 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 35 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 3.193.178, mais 5789 nas últimas 24 horas.

O índice de transmissibilidade (Rt) nacional do coronavírus SARS-CoV-2 registou uma descida de 0,74 para 0,71 e a incidência de infeções baixou, estando agora nos 2934,0 casos por 100 mil habitantes (3853,1 casos na sexta-feira) anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde.

Há 1832 doentes internados em enfermarias, mais 44 do que nas últimas 24 horas. Por outro lado, estão menos duas pessoas em unidades de cuidados intensivos, totalizando 114.

No boletim epidemiológico da DGS desta segunda-feira contam-se menos 14.243 casos ativos, num total de 475.616. Recuperaram da infeção mais 19.997 doentes e estão menos 15.040 contactos em vigilância, totalizando 489.997.

A região em que se registaram mais novas infeções foi Lisboa e Vale do Tejo (2161). Seguem-se o Norte (1392), o Centro (871), os Açores (384), o Algarve (382), a Madeira (348) e o Alentejo (251).

Registaram-se 12 mortes em Lisboa e Vale do Tejo e outras 12 no Norte. No Centro morreram cinco pessoas, no Alentejo duas, no Algarve duas e nos Açores duas. Não houve mortes na Madeira por Covid-19.

