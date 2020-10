Novo recorde em Portugal. Mais 3669 casos de Covid-19 e 21 óbitos em 24 horas

Porto © Adelino Meireles/Global Imagens

Portugal regista este sábado 3669 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia. Estão confirmadas 2297 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 21 do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 116.109, mais 3669 do que nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 47.970 casos ativos.

Até ao momento, 67.842 pessoas conseguiram recuperar, das quais 1962 nas últimas 24 horas.

Há 57.024 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há, nos hospitais portugueses, 1455 doentes internados com Covid-19 - dos quais 37 nas últimas 24 horas - estando 221 em unidades de cuidados intensivos, mais 23 do que no último relatório. Os internamentos hospitalares também atingiram nas últimas 24 horas os valores máximos registados desde março, num total de 1455, mais 37 pessoas internadas do que na sexta-feira.

Os internamentos hospitalares já tinham atingido na sexta-feira um novo recorde desde o início da pandemia, com o registo de mais 53 pessoas internadas em 24 horas, totalizando 1418. Na quarta-feira os dados davam conta da existência de 1365 casos superando o valor máximo (1302) registado em abril.

O número de óbitos registado na sexta-feira estava em valores próximos dos registados em abril. Até ao momento o maior número de mortes foi registado a 3 de abril quando 37 pessoas perderam a vida devido à Covid-19.

