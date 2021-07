Mais 3677 casos e cinco mortes por Covid-19 em Portugal

O número de casos de Covid-19 continua a aumentar em Portugal © Gerardo Santos / Global Imagens

Portugal regista este sábado mais 3677 novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 e cinco mortes atribuídas à Covid-19 segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este sábado estão internadas em enfermaria mais duas pessoas, num total de 789, e mais duas em unidades de cuidados intensivos, onde agora se encontram 173 doentes com Covid-19.

A maior parte das novas infeções reparte-se pela zona de Lisboa e Vale do Tejo e pelo Norte. Desde o início da pandemia, já foram diagnosticadas 927 424 pessoas com o SARS-CoV-2.

As cinco mortes das últimas 24 horas registaram-se nas regiões de Lisboa (três), Algarve (uma) e Centro (uma).

Segundo os dados da DGS, até agora, morreram em Portugal 17 199 pessoas vítimas de Covid-19: 9029 homens e 8170 mulheres.

De acordo com a autoridade de saúde, Portugal tem agora 49 776 casos ativos (mais 331), tendo recuperado da infeção nas últimas 24 horas mais 3341 pessoas, o que aumenta para 860 449 o número de recuperados desde o início da pandemia.

O número de contactos em vigilância está nos 79 711, mais 86 nas últimas 24 horas. Com mais 1581 contágios nas últimas 24 horas, a região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza agora 362 712 casos de infeção, seguida de perto pelo Norte, onde se registaram 1182 novos casos, num total de 359 978, refere a DGS.

No Centro registaram-se 319 novos casos (126 186 no total), no Alentejo há mais 104 casos (32 286 no total), no Algarve 407 novas infeções (total de 29 278), na Madeira 43 novos casos (10 213) e nos Açores mais 41, para um total de 6771 .

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais óbitos (7331 ), seguindo-se o Norte (5379), o Centro (3035), o Alentejo (976), o Algarve (374), a Madeira (70) e os Açores (34).

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação disponibilizada no boletim da DGS.

