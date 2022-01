Mais 40.134 casos e 22 mortes por Covid nas últimas 24 horas

© Pedro Correia/Global Imagens

Portugal registou 40.134 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 e mais 22 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, já foram detetados 1.774.477 casos de infeção, bem como 19.203 óbitos devido à Covid-19.

No boletim epidemiológico publicado esta quinta-feira, a DGS também contabilizou mais 64 pessoas internadas em enfermarias. Em sentido contrário, há menos cinco pessoas em unidades de cuidados intensivos por causa da Covid-19. No total estão 1699 doentes em enfermarias e 162 nos cuidados intensivos.

A taxa de incidência está nos 3.615,9 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) é de 1,23.

A DGS regista ainda mais 10.071 casos ativos, num total de 286.965, há mais 30.041 recuperados da infeção, totalizando 1.468.309, e estão 244.232 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, mais 7240 do que no dia anterior.

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se verificaram mais mortes: 12. No Norte morreram seis pessoas, no Centro registam-se três mortes e nos Açores também houve mais uma morte. Não se registaram mortes no Alentejo, no Algarve e na Madeira.

Relativamente às novas infeções, Lisboa e Vale do Tejo (16.062) e o Norte (14.866) também se destacam. Seguem-se o Centro (4232), a Madeira (1960), o Alentejo (1255), o Algarve (1219) e os Açores (540).

