Mais 41 mortes e 24.271 novos casos de Covid em Portugal. Rt e incidência descem

Estão confirmadas 20.442 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 41 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 3.049.692, mais 24.271 nas últimas 24 horas.

O Rt nacional desceu de 0,92 para 0,88. A incidência, a nível nacional, diminuiu de 6562,1 casos por cem mil habitantes para 6099,6.

Segundo o boletim epidemiológico diário, esta sexta-feira estão internadas 2332 pessoas, menos 34 do que na quinta-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão menos nove doentes, num total de 159, sendo que nem todos os internamentos se devem à Covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos diminuiu esta sexta-feira, havendo agora 600.324, menos 16.461 do que na quinta-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 40.691 pessoas, passando a contabilizar 2.428.926.

Das 41 mortes registadas nas últimas 24 horas, 14 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 13 no Norte, 11 no Centro, duas na Madeira e uma nos Açores.

O Norte continua a ser a região do país com mais novos casos diários, com mais 7835 infeções, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 7103, o Centro (4865), o Algarve (1694), o Alentejo (1274), os Açores (1021) e a Madeira (479).

