Mais 457 casos de Covid-19 e oito mortes nas últimas 24 horas. Rt situa-se em 0,86

Agentes da PSP controlam a passagem entre os concelhos de Matosinhos e Porto © Estela Silva/Lusa

Por TSF 20 Março, 2021 • 14:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista este sábado mais oito mortes e 457 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), menos 129 do que na véspera.

Estão confirmadas 16.762 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais oito do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com os dados mais recentes da DGS, a incidência da Covid-19 em Portugal continental e ilhas é agora de 87,2 casos por 100 000 habitantes. Se olharmos apenas para o continente, o valor é menor: 75,7 casos de infeção por por 100 000 habitantes.

Índice Rt © DGS

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 817.080, mais 457 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 33.394 casos ativos.

Há agora 744 pessoas internadas, menos 45 do que nas últimas 24 horas. Há também 170 internados em cuidados intensivos, menos 12 do que no último registo.

Até ao momento, 766.924 pessoas conseguiram recuperar, das quais 754 nas últimas 24 horas. Há ainda 14.734 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Das oito mortes registadas nas últimas 24 horas, seis ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e duas na região Centro.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 182 novas infeções, contabilizando-se até agora 309.603 casos e 7080 mortos.

A região Norte tem 137 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 329.340 casos de infeção e 5287 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 50 casos, acumulando-se 116.594 infeções e 2985 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 24 casos, totalizando 28.873 infeções e 966 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 25 novos casos, somando 20.404 infeções e 351 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 29 novos casos, contabilizando 8.321 infeções e 65 mortes.

Os Açores têm este sábado 10 novos casos e contabilizam 3945 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19