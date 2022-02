Mais 51 mortes e mais 15.482 novos casos de Covid. Rt e incidência descem

© André Rolo/Global Imagens

Por TSF 18 Fevereiro, 2022 • 17:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 20.759 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 51 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 3.163.869, mais 15.482 nas últimas 24 horas.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O índice de transmissibilidade (Rt) nacional do coronavírus SARS-CoV-2 registou uma nova descida de 0,76 para 0,74 e a incidência de infeções também voltou a baixar, estando agora nos 3853,1 casos por 100 mil habitantes, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde.

Segundo o boletim epidemiológico diário estão internadas 1936 pessoas, menos 86 do que na quinta-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 127 pessoas, menos cinco.

O número de casos ativos diminuiu esta sexta-feira para 516.890, menos 21.279 do que na quinta-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 36.710 pessoas, para um total de 2.626.220 desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas deixaram de estar em vigilância 11.091 contactos, mas as autoridades de saúde ainda mantêm 534.151 pessoas nestas condições.

Das mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, 19 aconteceram na região Norte, 13 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, sete na região Centro, cinco no Algarve, quatro no Alentejo, duas na Região Autónoma dos Açores e duas na Região Autónoma da Madeira.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19